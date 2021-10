HDN: steeds minder hypotheekaanvragen voor kopen woning

Het aantal hypotheekaanvragen voor voor het kopen van een woning is in het derde kwartaal verder gedaald. Volgens de coöperatieve vereniging Hypotheken Data Netwerk (HDN) lag het totaal aantal hypotheekaanvragen met bijna 119.400 nagenoeg gelijk aan dezelfde periode vorig jaar, maar gaat het vaker om het oversluiten van een hypotheek of het afsluiten van een tweede hypotheek voor bijvoorbeeld een verbouwing.