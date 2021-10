President Biden ontmoet Chinese collega voor het eerst, per video

De Amerikaanse president Joe Biden gaat zijn Chinese collega Xi Jinping voor het eerst ontmoeten, maar wel per videoverbinding. Vertegenwoordigers van de Verenigde Staten en China bereikten hierover in principe een akkoord tijdens overleg in het Zwitserse Zürich. De virtuele ontmoeting vindt nog voor het einde van het jaar plaats.

De twee leiders hadden tot nu toe alleen twee keer telefonisch contact. Biden sprak enkele jaren geleden, toen hij nog geen president van de VS was, al wel met Xi.

De bekendmaking komt op een moment dat de spanningen tussen Washington en het communistische regime in Bejing, de twee grootste economieën ter wereld, hoog zijn opgelopen. In Zürich spraken topgezanten uit beide landen urenlang met elkaar in een poging de enorme verschillen te overbruggen en in ieder geval de communicatie gaande te houden. Volgens een Amerikaanse regeringsfunctionaris was het gesprek zinvoller en inhoudelijker dan eerdere contacten de afgelopen tijd.