Industrie voert actie tegen ‘oneerlijk’ hoge productiekosten

Door de hoge gasprijs en uitblijvende steun vanuit de overheid verdwijnen er op termijn banen in de Nederlandse industrie. Daarvoor waarschuwen werkgeversorganisatie van de technologische industrie FME en vakbonden FNV en CNV, die demonstreerden bij het Tweede Kamergebouw. Het doel was om een gezamenlijke petitie aan te bieden aan demissionair minister Stef Blok van Economische Zaken, maar de bewindsman kwam niet opdagen.

De organisaties pleitten voor een eerlijker speelveld voor met name de metaalsector. ‘Eén Europa, één speelveld, één regeling’, zoals op een spandoek stond. FME en FNV zeggen dat industriële bedrijven in Nederland niet meer kunnen concurreren met ondernemingen in bijvoorbeeld Duitsland en Frankrijk door gunstigere overheidsregelingen daar. Zo zou de Franse regering volgens de klagers de gasprijs op een maximum hebben vastgesteld. Die hoge prijs voor energie heeft er in Nederland voor gezorgd dat bedrijven als kunstmestproducent Yara en aluminiumsmelter Aldel de productie hebben moeten beperken.

‘Nederland blijft achter’, zei FME-voorzitter Theo Henrar. De oud-topman van Tata Steel IJmuiden hoopt dat er een Europees plan komt om de invloed van de stijgende gasprijzen voor de industrie te beperken. FNV Metaal-voorman Albert Kuiper zei zich zorgen te maken over de banen in de industrie, die dreigen te verdwijnen als de productie langer op een lager niveau blijft.