Europese gasprijzen met 60 procent gestegen in twee dagen

De Europese gasprijzen gingen woensdag verder omhoog naar een nieuw recordniveau. De prijs steeg in twee dagen met 60 procent door de aanhoudend sterke vraag, beperkt aanbod op de gasmarkt en de verwachting voor kouder weer op het noordelijk halfrond. De Europese Commissie maakt zich zorgen, maar zegt dat er voldoende gasvoorraden in Europa zijn om de winter door te komen.

De prijs van een zogeheten megawattuur gas steeg woensdag met 40 procent tot meer dan 160 euro. Dinsdag steeg de prijs al met 20 procent. De prijs is nu weer gedaald naar ongeveer 131 euro. Door de grote vraag naar gas vanwege het economische herstel van de coronacrisis, het koude voorjaar en minder opgewekte energie uit duurzame bronnen lopen de energieprijzen op en zijn de gasvoorraden kleiner. Daarnaast is het aanbod van Russisch gas beperkt en is het moeilijk om gas elders te vinden, omdat er ook een sterke vraag vanuit Azië is met dus felle concurrentie.

Eurocommissaris voor Energie Kadri Simson zei woensdag dat de schok van de hoge gasprijzen niet moet worden onderschat. Vooral armere huishoudens worden volgens haar geraakt door de stijgende energiekosten. Ze zei dat de prijzen voorlopig hoog blijven liggen, maar dat er voldoende gas is voor de winter. Ze vindt dat EU-lidstaten moeten kijken naar manieren om armere huishoudens te helpen met de hoge kosten, bijvoorbeeld door energiebelastingen te verlagen of subsidies te verstrekken.

Strategische gasvoorraad

Verschillende landen zoals Frankrijk en Spanje vinden dat de EU actie moet ondernemen om de prijsstijgingen op te vangen. Spanje heeft een voorstel gedaan voor een gezamenlijke EU-inkoop van aardgas en de aanleg van een strategische gasvoorraad. Simson heeft gezegd dat Brussel voor het einde van dit jaar met plannen zal komen voor een herziening van de regels op de Europese gasmarkt.

Steeds meer bedrijven in Europa hebben moeite met de hoge gasprijzen en moeten daarom de productie verlagen of zelfs tijdelijk stoppen omdat ze anders verlieslijdend zijn. Verder jagen de hoge prijzen ook de inflatie aan, waardoor de koopkracht van consumenten wordt ondermijnd. Huishoudens krijgen daarnaast te maken met hogere energierekeningen, waardoor minder geld overblijft voor andere bestedingen. Frankrijk heeft al maatregelen genomen om armere gezinnen te helpen, bijvoorbeeld met subsidies en bevriezing van de energierekening.

Prijsvergelijker Pricewise meldde woensdag dat een gemiddeld huishouden bij een eenjarig energiecontract 500 euro meer betaalt dan vorige week. Bij een driejarig contract is dat 250 euro. Ook trekken energieleveranciers volgens Pricewise noodgedwongen hun aanbod in vanwege de stijgende inkoopprijzen of trekken ze zich terug omdat ze te veel risico lopen.