Van Engelshoven: zorgwekkend weinig aanmeldingen voor pabo

Volgens de minister was er de afgelopen jaren sprake van een ‘stijgende lijn’ wat betreft instroom en ze had gehoopt dat die zou doorzetten. Maar ze denkt dat de cijfers dit jaar vergelijkbaar zijn met die van het studiejaar 2018-2019.

De minister wil verder onderzoeken waardoor de daling komt. Mogelijk heeft dat te maken met het beeld dat middelbare scholieren hebben van het lerarenberoep, of de manier waarop scholen hun leerlingen begeleiden bij hun studiekeuze.

Grotere instroom

Het onderwerp heeft volgens Van Engelshoven ‘de grootst mogelijke urgentie’. Ze wil dan ook nu al maatregelen nemen voor een grotere instroom. Daarbij denkt ze bijvoorbeeld aan meer tijd voor het maken van de toelatingstoetsen voor de pabo. Volgens haar doen ruimere regels daarvoor niets af aan de kwaliteit van de pabo.

Er heerst al jaren een groot lerarentekort. Demissionair minister Arie Slob, belast met het basis- en voortgezet onderwijs, zei tijdens hetzelfde debat woensdag dat de situatie nu ‘ernstig’ is, maar dat het nog erger was geweest als er geen maatregelen waren genomen. Maar verschillende partijen zijn ontevreden over de aanpak van het lerarentekort. GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld noemt het ‘teleurstellend’ dat de discussie volgens haar al jarenlang duurt, zonder dat het probleem wezenlijk is opgelost.