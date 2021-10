Broekers-Knol: kabinet zal risicogroepen uit Afghanistan helpen

Het demissionaire kabinet gaat een motie van de Tweede Kamer die het kabinet oproept om een brede groep mensen uit Afghanistan bescherming te bieden ‘naar letter en geest’ uitvoeren. Dat heeft staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asielbeleid) toegezegd in een debat, waarin zij het hard te verduren kreeg van de linkse oppositie naar aanleiding van haar recente uitspraken over Afghaanse asielzoekers.

Broekers doelt op een motie van D66-Tweede Kamerlid Salima Belhaj, die eerder werd aangenomen met een meerderheid van 84 stemmen. Het gaat niet alleen om mensen in Afghanistan die Nederland daar hielpen, maar ook om mensenrechtenactivisten en journalisten. De Kamer wil dat zij zo snel mogelijk worden geëvacueerd en hun asielverzoek in Nederland kunnen doen. De VVD steunde de motie niet maar de andere drie partijen uit de oude regeringscoalitie wel.

De linkse oppositiepartijen zijn er niet gerust op dat het huidige kabinet de motie wil uitvoeren. Zeker na de omstreden uitspraken van Broekers-Knol in een interview afgelopen weekend, wilden zij in het debat opheldering. De staatssecretaris had haar beweringen zondag al ingetrokken en zei woensdag opnieuw te betreuren dat zij die had gedaan. Ze zei dat ze vooral aandacht had willen vragen voor de zorgen die zij heeft over een goede opvang van asielzoekers in Nederland. Volgens Broekers-Knol zitten de opvangcentra aan hun grenzen.

De staatssecretaris van VVD-huize had dit weekend in een interview gezegd dat er 100.000 Afghanen naar Nederland willen komen en dat er sprake zou zijn van een braindrain als veel opgeleide Afghanen vertrekken uit het land. Linkse partijen spraken van verwijtbare en feitelijk onjuiste informatie, waarmee ze het draagvlak voor het asielbeleid in Nederland zou ondermijnen.