Zweden geeft Moderna-vaccins tijdelijk niet aan jongeren

De Zweedse gezondheidsdienst dient tijdelijk geen coronavaccins van Moderna toe aan jongeren die in 1991 of later zijn geboren. Het besluit is uit voorzorg genomen vanwege zorgen over een verhoogd risico op bijwerkingen.

Gevaccineerden krijgen in zeldzame gevallen te maken met een ontsteking van de hartspier en het hartzakje. Symptomen daarvan zijn bijvoorbeeld kortademigheid, hartkloppingen en pijn op de borst. De klachten verdwijnen vaak vanzelf en zijn goed te behandelen, maar er moet wel een arts worden ingeschakeld.

De gezondheidsdienst meldt op basis van voorlopig onderzoek dat gevallen van ontstekingen van de hartspier en het hartzakje worden gelinkt aan het vaccin. De bijwerkingen ontstonden vaak in de eerste weken na de tweede prik. De bijwerkingen traden vooral op bij jonge mannen.

Het Moderna-vaccin is in ieder geval tot en met 1 december niet beschikbaar voor mensen die in 1991 of later zijn begonnen. De ongeveer 81.000 mensen in Zweden die wachten op hun tweede dosis, krijgen ter vervanging een prik van het Pfizer/BioNTech-vaccin.