Glastuinbouw stelt crisisteam samen vanwege hoge energieprijzen

Glastuinbouw Nederland, een netwerk van ondernemers in de glastuinbouw, stelt een crisisteam samen naar aanleiding van de flink opgelopen energieprijzen. Want voorzitter Adri Bom-Lemstra vreest dat er deze winter weleens glastuinbouwbedrijven kunnen gaan omvallen. Ze wil dit proberen te voorkomen.

De brancheorganisatie spreekt in een verklaring al van een ‘energiecrisis’. ‘Door de hoge gas- en elektriciteitsprijs en de eveneens stijgende olieprijs komen bedrijven in diverse sectoren in de knel, waaronder de glastuinbouw’.

Het is de bedoeling dat het crisisteam de impact van de hoge energieprijzen voor bedrijven intensief gaat volgen en daarnaast kijkt op welke manier acties mogelijk zijn. En daarover zal dan ook het gesprek aangeknoopt worden met onder meer de overheid en banken.

Ook andere partijen op het gebied van energie, teelttechniek en financiën worden mogelijk bij het overleg betrokken. Volgens Alexander Formsma, verantwoordelijk voor Energie en Klimaat bij Glastuinbouw Nederland, ‘moet het crisisteam werken aan oplossingen voor de zeer korte termijn’.