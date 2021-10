Kredietverzekeraar: volgend jaar ruim een derde meer bankroeten

Het aantal faillissementen in Nederland loopt volgend jaar waarschijnlijk behoorlijk op. Volgens Euler Hermes, de grootste kredietverzekeraar van de wereld, zijn er ruim een derde meer bankroeten te verwachten. Daarmee oogt de situatie hier ‘dramatischer’ dan in de wereld als geheel. Maar volgens de deskundigen van de organisatie valt de verwachte toename hier in absolute aantallen wel mee.