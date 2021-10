Winkelverkopen eurozone licht omhoog na flinke dip

De winkelverkopen in de eurozone zijn in augustus licht gestegen na de flinke dip een maand eerder. Er werden meer non-foodproducten gekocht zoals schoonmaakmiddelen, toiletpapier en andere goederen. De verkoop via internet nam daarbij duidelijk toe, komt naar voren uit nieuwe Europese cijfers. De verkoop van autobrandstof en levens- en genotmiddelen ging juist omlaag.

Volgens het Europese statistiekbureau Eurostat stegen de detailhandelsverkopen met 0,3 procent vergeleken met juli, toen er nog een daling was met 2,6 procent. In juli hielden consumenten in het eurogebied de hand nog flink op de knip, na de stijgende winkelverkopen in de voorgaande periode door de heropening van economieën. Dat kan mogelijk mede te maken hebben gehad met de onzekerheid over de Delta-variant van het coronavirus.

Voor de gehele Europese Unie werd voor augustus ook een stijging van de detailhandelsverkopen met 0,3 procent gemeld, na een daling van 2,1 procent een maand eerder. Binnen de lidstaten waren de sterkste verkoopstijgingen te zien in Malta, Ierland en Slowakije, terwijl in Denemarken, Estland en Frankrijk de verkopen van winkeliers het sterkst daalden. Eurostat meldde voor Nederland een verkooptoename met 1 procent.