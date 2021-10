Cameretten Festival verhuist na 32 jaar naar Den Haag

Cameretten, het oudste cabaretfestival van Nederland, verhuist in 2022 naar Den Haag. De 56e editie van het festival zal vanaf september 2022 starten in Den Haag en de daaropvolgende jaren zal de hofstad de thuisbasis zijn van Cameretten.

Dat heeft het festival woensdag bekendgemaakt. De theaters Diligentia, Pepijn en de Koninklijke Schouwburg worden de podia waar het evenement gaat plaatsvinden.

Cameretten vond vanaf 1988 plaats in Rotterdam. Het festival bracht de afgelopen drie decennia grote talenten voort als Hans Teeuwen, Theo Maassen, Alex Klaassen en Martine Sandifort, Guido Weijers, Daniel Arends, Ronald Goedemondt en Eric van Sauers.

In Rotterdam vonden de avonden van Cameretten plaats in het Luxor Theater. Volgens het festival zorgt "een veranderende programmering en positionering van het Luxor Theater" ervoor dat de samenwerking niet kon worden voortgezet. De eerste editie in Den Haag zal in november 2022 plaatsvinden.