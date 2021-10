Informateurs: omslag in denken en investeren in vertrouwen nodig

In de komende onderhandelingen tussen VVD, D66, CDA en ChristenUnie is ‘een omslag in het denken nodig’. De vier partijen moeten investeren in goede onderlingen verhoudingen en vertrouwen, zo maakte informateur Johan Remkes woensdag duidelijk aan het begin van zijn nieuwe taak, die hij samen met D66’er Wouter Koolmees gaat uitvoeren.