Aanhoudingen in internationaal onderzoek naar wapenhandelaars

In een internationaal onderzoek naar een misdaadsyndicaat dat vuurwapens vervaardigt en levert, zijn twee verdachten aangehouden. Het gaat om mannen van 48 en 53 jaar, beide uit het Brabantse Oss. Op vier adressen in Oss en een in Dinteloord zijn doorzoekingen geweest, aldus de politie woensdag. Tegelijk werden in Tsjechië doorzoekingen gedaan en werden daar twee verdachten aangehouden van 37 en 45 jaar oud.

De 48-jarige man uit Oss en de 37-jarige man uit Tsjechië zijn als hoofdverdachte aangemerkt.

Het onderzoek naar het syndicaat loopt sinds begin dit jaar. Vermoedelijk hebben wapenhandelaren meer dan duizend vuurwapens verstrekt aan criminele groeperingen in Nederland, Oostenrijk, Denemarken, Duitsland, Portugal, Zweden en Tsjechië. In een poging deze leveranciers voor de rechter te brengen is een zogeheten taskforce opgericht bij Europol. Nederland maakt hiervan deel uit, samen met Slowakije, België, Spanje, Duitsland, Oostenrijk, Polen en het Verenigd Koninkrijk.

Gevonden vuurwapens

Bij de doorzoekingen in Nederland werden onder meer een fors geldbedrag, vuurwapens en auto’s aangetroffen. In Tsjechië vond de politie onder meer telefoons, administratie, een auto en een fors geldbedrag. In beide landen zijn gegevensdragers in beslag genomen. De twee verdachten die in Tsjechië werden aangehouden, ‘zullen op enig moment worden uitgeleverd aan Nederland’, aldus de politie.

De aanleiding voor het onderzoek is een aangetroffen partij van 22 vuurwapens, verborgen in een pallet met potgrond bij Hoek van Holland, die onderweg was naar het Verenigd Koninkrijk. In het onderzoek, met de naam 26Bridport, zijn eerder aanhoudingen verricht. Een 55-jarige man uit Oss zit sinds zijn aanhouding op 8 juni dit jaar vast. In zijn voertuig werd een partij vuurwapens aangetroffen. Ook werd eerder een leverancier van wapens aangehouden. Dat was op 14 september dit jaar. Meer aanhoudingen worden niet uit gesloten, aldus de politie.