Greenchoice en Windcentrale passen voorlichting aan na kritiek

Greenchoice en Windcentrale hebben op verzoek van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) hun voorlichting aangepast over investeringen in projecten met windenergie. De toezichthouder had namelijk aanmerkingen over hoe zij consumenten van informatie voorzagen.

Bij Greenchoice werden mensen volgens onderzoek van de ACM niet voldoende voorgelicht over het verwachte rendement en de voorwaarden die gelden voor eventuele extra opbrengsten van de investering. Ook vond de toezichthouder de kosten die Greenchoice rekende voor het beëindigen van de investering te hoog. Greenchoice heeft de tekortkomingen inmiddels verbeterd en de ACM laat weten dat de aanpassingen recent zijn afgerond.

Bij Windcentrale zag de ACM dat consumenten beter konden worden voorgelicht over wat de gevolgen kunnen zijn als zij hun aandeel in een windpark weer willen verkopen. Nadat de waakhond hierover aan de bel trok heeft Windcentrale dit in mei aangepast.

Door de overgang naar hernieuwbare energie zijn er steeds meer duurzame initiatieven, waarin mensen kunnen investeren. Geld steken in grote projecten met zonnepanelen of windenergie kan bijvoorbeeld interessant zijn als mensen thuis geen ruimte hebben voor een zonnepaneel. De ACM let erop dat consumenten bij dit soort projecten goed worden geïnformeerd over de kosten, verwachte opbrengsten en de risico’s. Het moet bijvoorbeeld duidelijk zijn wanneer het geïnvesteerde bedrag wordt terugbetaald en wat er gebeurt als een windmolenpark meer of minder stroom opwekt dan gepland.