Sipke Jan Bousema geeft Leeuwarden grote Friese regenboogvlag

Presentator en ondernemer Sipke Jan Bousema gaat donderdag, samen met een grote groep Friese ouders, een enorme Friese regenboogvlag ophangen bij de Elfstedenhal in Leeuwarden. De 45-jarige Bousema wil hiermee de seksuele diversiteit in zijn provincie vieren.

Bousema zorgde er in het voorjaar van 2020 mede voor dat voortaan ook bij de Provinciale Staten van Friesland op lhbti-feestdagen de regenboogvlag wordt gehesen. Friesland was de laatste provincie van Nederland waar dit nog niet gebeurde. Bousema hield in het programma First Dates een emotioneel betoog over hoe dit hem en veel andere gays kwetste.

De televisiecoryfee werd na de aandacht voor deze zaak benaderd door veel Friese ouders van gays die hem steunden. Hieruit ontstond het initiatief Regenboogvlaggen voor Fryslân, een actie om in de week van Coming Out Dag zo veel mogelijk lhbti-vlaggen te laten wapperen in de provincie. Inmiddels hebben bijna 1100 mensen, organisaties, verenigingen en bedrijven kenbaar gemaakt hieraan mee te doen.

Niet alleen Friezen steunden het initiatief, maar ook mensen en organisaties buiten die provincie. Bousema heeft daarom ook de website Regenboogvlaggenvoornederland.nl in het leven geroepen. Coming Out Dag is in Nederland jaarlijks op 11 oktober. Behalve bij de provinciehuizen wappert de regenboogvlag dan ook bij enkele ministeries en gemeenten.