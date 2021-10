Hoekstra als eerste bij de informateurs

Wopke Hoekstra (CDA) is de eerste fractieleider die op gesprek is bij informateurs Johan Remkes en Wouter Koolmees. Daarmee zijn bijna zeven maanden na de verkiezingen de formatieonderhandelingen voor de vorming van een nieuw kabinet begonnen.

Zowel de vier deelnemende partijen (VVD, D66, CDA en ChristenUnie) als de informateurs willen haast maken met de formatie. Remkes zei een dag eerder in de Tweede Kamer ‘zo spoedig mogelijk’ een kabinet op het bordes te willen hebben.

Hoekstra was een kwartier later bij de informateurs dan gepland. Hij heeft maar kort tijd, want om 10.15 uur moet hij alweer in de Kamer zijn voor de Algemene Financiële Beschouwingen, waarin de financiële plannen van het demissionaire kabinet voor volgend jaar worden besproken.

Later vanmiddag houden Remkes en Koolmees nog gesprekken met Gert-Jan Segers (ChristenUnie), Sigrid Kaag (D66) en Sophie Hermans (VVD). Aan het begin van de avond is er dan nog gezamenlijk overleg met de vier fractievoorzitters.