Indeed: vraag naar zorgpersoneel trekt aan, tekort aan chauffeurs

De vraag naar zorgpersoneel neemt na een dip in de zomermaanden weer toe. Volgens de maandelijkse arbeidsmarktupdate van vacaturesite Indeed is er fors meer vraag naar artsen, verpleegkundigen en chirurgen. Maar ook in de thuiszorg neemt het aantal vacatures voor het eerst sinds lange tijd weer toe, zij het licht. Verder is in Nederland, net als in andere landen, een groot tekort aan chauffeurs en bezorgers.

Bij verpleegkundigen is de toename op jaarbasis 44 procent. Bij artsen en chirurgen nam het aantal vacatures met een vijfde toe. In de thuiszorg was sprake van 2,4 procent meer vacatures.

Het aantal vacatures in de sector voor chauffeurs en bezorgers is volgens Indeed op dit moment het hoogste van alle sectoren, namelijk 45 procent boven het niveau van voor de pandemie. Doordat de economie aantrekt, wordt er meer geconsumeerd. Dat heeft volgens Indeed direct impact op de vraag naar vrachtwagenchauffeurs. Ook bezorgers van maaltijden en boodschappen worden door Indeed onder deze groep geschaard.

Kunst en cultuur

Wat verder opvalt is het aantal gestegen vacatures in de kunst- en cultuursector. Deze sector werd hard getroffen door de maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Nu veel maatregelen zijn afgebouwd en theaters en poppodia weer open zijn, is er ook weer meer werk. De verwachting is dat de vraag naar mensen verder zal stijgen als er meer beperkingen worden opgeheven.

Indeed is naar eigen zeggen de grootste vacaturesite van Nederland en de rest van de wereld. Het bedrijf helpt werkzoekenden in meer dan zestig landen bij het vinden van werk en heeft miljoenen vacatures.