Rechter doet uitspraak in kort geding over coronatoegangsbewijs

De voorzieningenrechter van de rechtbank in Den Haag doet woensdagochtend uitspraak in het kort geding tegen het toepassen van het coronatoegangsbewijs, dat bezoekers van cafés en restaurants sinds 25 september nodig hebben.

Advocaat Bart Maes, die het kort geding tegen de Nederlandse staat voert, eist dat de invoering van de coronatoegangspas wordt opgeschort tot aan een bodemprocedure. Maes vindt de controles op de QR-codes ‘onwettig, strafbaar en discriminerend’. De maatregel is volgens hem in strijd met de grondwet en internationale verdragen.

De overheid voerde het coronatoegangsbewijs in om afscheid te kunnen nemen van de verplichte 1,5 meter afstand. Omdat op veel plekken afstand houden lastig is, heeft de overheid ervoor gekozen om in eet- en drinkgelegenheden, in bioscopen, theaters en concertzalen en op evenementen met een coronatoegangsbewijs te werken om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Met de QR-code kan iedereen vanaf 13 jaar aantonen volledig gevaccineerd te zijn, van Covid-19 hersteld te zijn of maximaal 24 uur geleden negatief te zijn getest op het coronavirus.