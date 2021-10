Onderhandelingen over nieuw kabinet beginnen echt

De slepende kabinetsformatie gaat woensdag een nieuwe fase in. VVD, D66, CDA en ChristenUnie beginnen onder leiding van de informateurs Johan Remkes en Wouter Koolmees aan gesprekken over voortzetting van de regeringscoalitie van de afgelopen vier jaar. Niet eerder sinds de verkiezingen in maart werd er inhoudelijk onderhandeld.

Remkes en Koolmees geven om 11.00 uur een persconferentie. Zij hebben hun eerste gesprek dan al achter de rug. CDA-leider Wopke Hoekstra schuift al om 9.30 uur aan, omdat hij later op de ochtend in de Tweede Kamer moet zijn voor de Algemene Financiële Beschouwingen.

In de middag komen achtereenvolgens ChristenUnie-voorman Gert-Jan Segers en D66-leider Sigrid Kaag langs bij de informateurs. VVD-leider Mark Rutte laat zich dan wegens buitenlandse verplichtingen nog vervangen door Sophie Hermans. 's Avonds is er nog een bijeenkomst met alle partijleiders en hun secondanten. Dan schuift Rutte wel aan.

VVD'er Remkes was de afgelopen weken ook al informateur. Zijn herbenoeming kon dinsdagavond tijdens een Kamerdebat over de kabinetsformatie rekenen op brede steun, evenals de keuze van D66 voor Koolmees. Remkes sprak in het debat de hoop uit snel te kunnen werken. In coalitiekringen klinkt de wens om voor het einde van het jaar klaar te zijn.