De Hypotheker: veel minder hypotheken voor aanschaf huis

Het aantal hypotheekaanvragen voor de aanschaf van een huis is in het derde kwartaal van het jaar met ruim een vijfde gedaald in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder. Dat meldt De Hypotheker in een kwartaalbericht over de woningmarkt. Volgens de hypotheekadviseur ligt het aantal afgesloten hypotheken nagenoeg gelijk, maar dat komt vooral doordat er meer leningen bestemd zijn voor de verbouwing van een woning of voor het oversluiten van een krediet.

Volgens De Hypotheker maken de nieuwe cijfers duidelijk dat de hypotheekmarkt ‘op slot’ zit. Iets meer dan de helft van alle hypotheekaanvragen betreft de aankoop van een woning. Het aantal hypotheektransacties voor de aankoop van een woning bevindt zich daarmee volgens de adviseur op een dieptepunt. Veel woningkopers staken hun zoektocht en gaan op zoek naar haalbare alternatieven.

Volgens De Hypotheker valt met name de daling van het aantal hypotheken voor de aankoop van een woning in provincies buiten de randstad zoals Groningen, Friesland en Drenthe op. In Gelderland was de afname met 27 procent het sterkst.

Het aantal oversluiters stijgt volgens De Hypotheker verder explosief. Daarbij zetten steeds meer hypotheekaanvragers hun lening voor lange tijd vast. In 91 procent van de afgesloten hypotheken is de rentevaste periode minstens 20 jaar. Circa een kwart van alle hypotheekaanvragen wordt gebruikt om een lening over te sluiten. Een op de vijf afsluiters gebruikt de hypotheek voor het verbouwen of verduurzamen van de woning.