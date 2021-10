Facebook herstelt iets van eerdere koersdreun op Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met duidelijke winsten de handel uitgegaan. Techbedrijven als Google-moeder Alphabet, Apple en Amazon stonden bij de winnaars na de uitverkoop een dag eerder. Ook Facebook toonde herstel na de koersdreun van maandag. Het socialmediabedrijf zag toen miljarden aan beurswaarde verdampen na de grote storing waardoor diensten en platforms als WhatsApp, Instagram en Facebook urenlang niet bereikbaar waren.

Facebook sloot de sessie nu met een winst van dik 2 procent na het verlies van ruim 5 procent een dag eerder. Volgens het bedrijf was bij de storing geen sprake van kwade opzet. Beleggers verwerkten ook de dreigende taal vanuit Rusland in de richting van Facebook, dat te weinig zou doen om verboden content van zijn platformen te verwijderen. Rusland dreigt nu een ‘stevige boete’ uit te delen. In het Amerikaanse parlement is ook fors uitgehaald naar het bedrijf. Kritiek daar is er vooral op de gevolgen van langdurig gebruik, vooral bij jongeren.

Levensmiddelenconcern PepsiCo, dat met een kwartaalupdate kwam, won 0,6 procent. De onderneming verhoogde zijn verwachtingen voor dit jaar en gaf ook aan de prijzen voor zijn producten te zullen verhogen om hogere kosten voor grondstoffen, transport en de leveringsketen te compenseren.

Banenrapport

De leidende Dow-Jonesindex sloot met een winst van van 0,9 procent op 34.314,67 punten en de breed samengestelde S&P 500 klom 1,1 procent tot 4345,72 punten. De technologiegraadmeter Nasdaq won 1,3 procent tot 14.433 punten, na het verlies van 2,1 procent een dag eerder.

Veel aandacht gaat deze week uit naar het banenrapport dat vrijdag wordt gepubliceerd. De ontwikkeling van de arbeidsmarkt zal volgens kenners veel kunnen verklappen over de koers van de Federal Reserve wat betreft de rente en de economie. Verder is er aandacht voor de kwestie rond het schuldenplafond. De schatkist van de VS dreigt op 18 oktober leeg te raken met een mogelijke shutdown, waarbij overheidsinstellingen op slot gaan, tot gevolg. Deze week wordt in de Senaat naar verwachting een wetsvoorstel behandeld over het opschorten van de limiet.

De euro was 1,1595 dollar waard tegen 1,1607 dollar eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie werd 2 procent duurder op 79,20 dollar en Brentolie kostte 1,9 procent meer op 82,83 dollar per vat.