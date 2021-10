Kopenhaags restaurant Noma terug aan de top

Het restaurant Noma in Kopenhagen is terug aan de top. Het is op een bijeenkomst in Antwerpen uitgeroepen tot beste restaurant ter wereld, als winnaar op een lijst van vijftig.

Noma won de prijs al meerdere malen, de laatste keer in 2014. Het is nu voor het eerst weer lijstaanvoerder sinds de eetgelegenheid in 2018 verhuisde en zich vernieuwde. Vorige maand kreeg het wereldberoemde restaurant in de Deense hoofdstad al voor het eerst een derde Michelinster toegekend.