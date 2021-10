Facebook: storing geen kwade opzet

De gigantische storing bij Facebook was geen kwade opzet. Volgens het bedrijf zat er geen ‘kwaadwillende activiteit’ achter een foutieve, zogenoemde configuratiewijziging waardoor alle Facebookdiensten, zoals ook Whatsapp en Instagram, maandag urenlang platlagen.

Het bedrijf had in eerdere verklaringen niet duidelijk gemaakt of de configuratiewijziging was gepland of dat iemand met opzet zich met de servers had bemoeid. De wereldwijde storing was met een duur van ongeveer zeven uur ongekend lang.