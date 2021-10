Sterk herstel op Europese beurzen, vooral techsector omhoog

De Europese beurzen zijn dinsdag met duidelijke winsten de handel uitgegaan. Daarmee herstelden de graadmeters van de eerdere uitverkoop, waarbij met name de techsector het moest ontgelden. Dit keer waren het juist de techbedrijven die uitblonken. In de AEX-index in Amsterdam was chipmachinemaker ASML met een winst van 4,1 procent de sterkste stijger. Ook chiptoeleveranciers als ASMI en BE Semiconductors stonden bij de koplopers, net als betalingsbedrijf Adyen en techinvesteerder Prosus.

De vrees dat de sterk gestegen prijzen voor olie, gas en elektriciteit de inflatie verder zullen aanjagen zette de stemming op de beurzen een dag eerder nog flink onder druk. Nu was er duidelijk sprake van herstel. De hoofdindex op Beursplein 5 sloot met een winst van 1,9 procent op 771,19 punten. De MidKap maakte een eerder verlies goed en won 0,2 procent tot 1051,59,23 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs klommen tot 1,5 procent.

Bierbrouwer Heineken was de sterkste daler in de AEX met een verlies van 1,1 procent. Ook verfproducent AkzoNobel en levensmiddelenconcern Unilever sloten in de min. In de MidKap was de verdeling tussen stijgers en zakkers beter verdeeld. Apothekersbedrijf Fagron sloot onderaan met een verlies van bijna 5 procent. Ook luchtvaartcombinatie Air France-KLM (min 2,1 procent) moest het ontgelden. Fitnessketen Basic-Fit, die zijn duizendste fitnessclub opende, zakte 0,7 procent.

ING

Verder viel de winst van ING op dat 3 procent won in de AEX. Sectorgenoot ABN AMRO was bij de middelgrote fondsen in Amsterdam de sterkste stijger met een winst van 2,7 procent. Analisten van JPMorgan verhoogden het koersdoel voor de banken. Ook elders in Europa waren bankaandelen geliefd bij beleggers. In Parijs stegen BNP Paribas en Crédit Agricole tot bijna 6 procent. UniCredit klom dik 4 procent in Milaan.

In Frankfurt steeg Infineon bijna 5 procent. De Duitse chipfabrikant liet tijdens een beleggersdag weten dat de omzet in 2022 met ongeveer 15 procent zal stijgen. Grenke kelderde bijna 7 procent. De Duitse leasemaatschappij van kantoorartikelen verlaagde haar verwachtingen voor dit jaar vanwege toeleveringsproblemen.

De euro was 1,1607 dollar waard tegen 1,1616 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 2,1 procent duurder op 79,28 dollar en Brentolie kostte 2 procent meer op 82,89 dollar per vat.