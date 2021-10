Nog veel onzeker rond sinterklaasintochten in het land

De aankomst van Sinterklaas volgende maand in ons land komt dichterbij, maar in veel gemeenten is nog onduidelijk of er een intocht mogelijk is en zo ja, hoe die eruit komt te zien. Uit een rondgang langs diverse organisatoren in het hele land komt naar voren dat vergunningen zijn aangevraagd, maar dat het in veel plaatsen nog wachten is op groen licht.

Volgens de landelijke richtlijnen is het niet nodig een coronatoegangsbewijs te hebben voor de sinterklaasintocht. Een woordvoerster van het Veiligheidsberaad erkent dat: ‘Het is een open evenement, net als de marathons’. De beslissing ligt volgens haar bij de lokale driehoek (gemeente, politie en Openbaar Ministerie), al is er wel over gesproken in het beraad. ‘De ene gemeente had al een draaiboek, de andere was nog zoekende.’

Rotterdam heeft al besloten dat de intocht doorgaat op 13 november, met testen voor toegang voor de ontvangst op het Willemsplein. Daarna trekt de sint met zijn gevolg door de stad en kunnen mensen zonder toegangsbewijs langs de route staan.

Utrecht

Organisator Peter Boelhouwer van de intocht in Scheveningen en Den Haag vermoedt dat het evenement op 13 november kan doorgaan zoals voorheen. Hij wacht nog wel op een akkoord van de gemeente en is nog naarstig op zoek naar sponsoren. ‘Het voordeel van onze intocht is dat hij zich uitspreidt over de stad.’ De organisator verwacht weinig restricties. ‘Steeds meer mensen laten zich vaccineren. Al doe je het alleen maar voor Sinterklaas.’

Ook de organisatie in Groningen denkt dat de intocht op de traditionele manier kan doorgaan. In Utrecht is nog geen beslissing genomen, zegt een woordvoerster van de burgemeester. ‘We kijken of we binnen de coronamaatregelen iets kunnen organiseren. Maar hoe dat eruit komt te zien, daarover zijn we nog in gesprek met de organisatie.’ De organisatie wil in principe op 14 november een normale intocht houden, met alleen voor de ontvangst van de sint op het Domplein inschrijving vooraf.

Traditionele intocht

Middelburg, Breda, Maastricht en Leeuwarden zijn ook nog in afwachting van de gemeente. Roosendaal maakt gebruik van de polsbandjes die zijn ingevoerd voor de horeca, werd al eerder bekend.

De organisatie van de intocht in Amsterdam besloot al in augustus de traditionele intocht met enkele honderdduizenden bezoekers niet door te laten gaan. Volgens Edgar Peer, voorzitter van de Stichting Sinterklaas in Amsterdam, was er toen nog te veel onzeker en vergt het evenement flink wat voorbereiding. Een van de alternatieven is de Johan Cruijff ArenA. Peer verwacht eind deze week een beslissing te kunnen nemen.