Woonprobleem studenten Groningen en Enschede nog niet opgelost

In Groningen hebben nog steeds zo’n 400 studenten geen permanente woonplek. De gemeente biedt noodopvang aan zo’n 200 internationale studenten en de actiegroep Shelter Our Students (S.O.S.) schat het aantal studenten dat via door de groep geregelde tijdelijke opvang is ondergebracht op een krappe 200. In Enschede gaat het volgens de gemeente om zo’n 200 studenten.

In september bleken de aantallen woningzoekende studenten in de twee steden veel hoger dan gewoonlijk. In Groningen bezette S.O.S. het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit uit onvrede over de huisvestingssituatie.

De gemeente Groningen beslist deze week of de noodopvang verlengd wordt. Een deel, zo’n 70 studenten, wordt nu nog opgevangen op een slaapzaal. ‘We praten met een woningcoöperatie om te kijken of we voor een deel van deze mensen een ander tijdelijk onderkomen kunnen vinden’, aldus een woordvoerster. Verder probeert een speciaal belteam in contact te komen met de studenten die door S.O.S. worden opgevangen, bijvoorbeeld bij Groningers die een kamer over hebben. Zij kunnen dan weer doorstromen naar de slaapzaal.

Hostels

Er zijn volgens S.O.S. ook nog studenten van wie niet duidelijk is waar die zijn. ‘We weten dat er ook nog steeds studenten in hostels verblijven. Maar hoe veel en wie dat zijn, daar hebben we niet goed zicht op’, aldus Marinus Jongman van de actiegroep. Volgens hem is volstrekt onduidelijk wanneer het probleem zal zijn opgelost. ‘Normaal hebben de meeste studenten eind oktober wel een onderkomen gevonden. Maar rond deze tijd in 2019 verbleven er nog maar 25 mensen op de slaapzaal die de gemeente aanbiedt. Het zou dit jaar best nog eens maanden langer kunnen duren.’

De gemeente Enschede heeft tot dusver voor dertig mensen noodopvang gevonden, legt beleidsadviseur van de gemeente Anne Graef uit . ‘Binnen enkele weken’ zullen er bovendien containerwoningen af zijn op de campus van de Universiteit Twente. Die bieden plek aan ongeveer 200 studenten, waardoor aan ‘de meeste vraag’ tegen die tijd wel kan worden voldaan. Waar de studenten tot die tijd verblijven is niet helemaal duidelijk. ‘We vermoeden dat ze slapen bij bijvoorbeeld bekenden. We zien in ieder geval niemand op straat.’

Kenniscentrum voor studentenhuisvesting Kences komt woensdag met een schatting van het landelijke tekort aan studentenwoningen.