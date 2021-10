Weer meer dan 100.000 prikken gezet

Ongeveer 130.000 mensen hebben vorige week een prik tegen het coronavirus gekregen. Dat is vergelijkbaar met de drie weken ervoor. Sinds de zomer daalde het aantal nieuwe prikken snel, omdat de meeste Nederlanders inmiddels waren gevaccineerd, maar de daling is tot stilstand gekomen.

Iets meer dan 65.000 mensen kregen vorige week een eerste prik en bijna 65.000 mensen de tweede dosis.

Het is woensdag precies negen maanden geleden dat de eerste persoon in Nederland een coronavaccin kreeg. Sindsdien zijn bijna 12,9 miljoen mensen ingeënt. Van hen hebben bijna 10,8 miljoen mensen ook de tweede prik gekregen.

Alle Nederlanders van 12 jaar en ouder komen in aanmerking voor de vaccinatie. Ruim 84 procent heeft in elk geval één prik gehad en iets meer dan 80 procent is volledig gevaccineerd. Meer dan 90 procent van alle mensen van 66 jaar en ouder is ingeënt. Bijna drie op de vijf minderjarigen hebben een prik gehad. Dat percentage stijgt sneller dan bij de andere leeftijdsgroepen.