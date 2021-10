KPMG steekt 1,5 miljard in duurzaamheidsdiensten

Bedrijven staan wereldwijd onder steeds grotere druk om duurzamer te worden en accountants- en advieskantoor KPMG ziet daar kansen. Het concern investeert de komende drie jaar 1,5 miljard dollar (1,3 miljard euro) in de uitbreiding van diensten op het vlak van milieu, maatschappelijk verantwoord en goed bestuur. Dat levert in Nederland honderden extra banen op.

Het grootste deel van de investeringen gaat naar de divisies voor advies en verslaglegging. Zo zullen er meer adviseurs bijkomen die de risico’s van klimaatverandering voor bedrijven in kaart brengen of nagaan welke risico’s op uitbuiting er in de toeleveringsketens bestaan. Ook moet het bedrijven in de Europese Unie de komende jaren steeds preciezer rapporteren over hun prestaties op vlak van klimaat en duurzaamheid. KPMG zal daar ook meer middelen voor inzetten. Alle 227.000 medewerkers van het concern krijgen ook extra cursussen over deze thema’s.

Het Nederlandse kantoor van KPMG, waar ongeveer 3600 mensen werken, wordt binnen Europa een van de kennisinstituten op het vlak van duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid. ‘Dit plan voorziet in honderden nieuwe banen. Nederland speelt binnen dit plan een belangrijke rol’, zegt een woordvoerster voor KPMG Nederland.

Door alle extra maatschappelijke en wettelijke druk op het bedrijfsleven is duurzaamheid een belangrijke groeimarkt voor accountantskantoren. PWC schat dat van al zijn klanten enkele honderden organisaties de komende tijd ook een extra check willen op hun duurzaamheid en maatschappelijke rol. Daarvoor wordt ook gekeken naar extra training van de 6000 medewerkers in Nederland.