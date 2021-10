Hoekstra belegde voor aanvullend pensioen op Guernsey

Demissionair minister Wopke Hoekstra (Financiën) had voor zijn aantreden in het kabinet ook een aanvullende pensioenregeling lopen via een investeringsfonds dat gevestigd is op Guernsey, een Kanaal-eiland dat bekendstaat om zijn extreem lage belastingtarieven. Het fonds was gelieerd aan zijn voormalige werkgever, het adviesbureau McKinsey.

Dat heeft Hoekstra gezegd tijdens het vragenuur in de Tweede Kamer. Hij moest daar verantwoording afleggen over een belang dat hij voor zijn aantreden had in een bedrijf via een brievenbusfirma op de Britse Maagdeneilanden. De bewindsman besloot daarop in de Kamer ‘volledige openheid’ te geven over zijn bezittingen.