Prijzen gas en stroom in Europa stijgen verder

De Europese prijzen voor aardgas en stroom stijgen naar recordhoogtes nu er meer zorgen ontstaan over de energievoorraden voor komende winter. In Nederland verhandelde maandtermijncontracten voor gas, die gelden als een standaard, stegen zo’n 16 procent dinsdag, waardoor er nu een recordbedrag van 111,70 euro betaald moet worden per megawattuur. Een megawatt kan ongeveer duizend huishoudens tegelijk van energie voorzien.

Door het economische herstel van de coronacrisis is de vraag naar energie fors gestegen. Dat heeft invloed op zowel de inflatie als de industriële productie. Sommige fabrieken in Europa hebben de productie al verminderd vanwege de hoge energieprijzen. De Europese gasvoorraden zijn voor het eerst in tien jaar niet zo laag geweest op dit punt in het seizoen. Normaal gesproken zijn deze tegen deze tijd al goed gevuld. Ook in Nederland zijn de zogenoemde gasbergingen momenteel behoorlijk laag, zegt onderzoeksinstituut TNO.

Volgens het Haags Centrum voor Strategische Studies (HCSS) zijn er diverse oorzaken voor de gestegen prijzen, zegt het centrum in een nieuwe studie over de leveringszekerheid van gas in Nederland. Zo zijn er minder nieuwe fabrieken voor vloeibaar gas (lng) en werden bestaande fabrieken voor lng minder gebruikt. Ook was de winter relatief koud en waren er lage windsnelheden waardoor er minder energievoorraden zijn.

Voorraad

Het HCSS zegt ook dat Rusland terughoudender geworden is om meer gas naar Europa te exporteren en dat heeft Europa verrast. Het ministerie van Economische Zaken voert momenteel gesprekken over de ontwikkelingen op de gasmarkt. Onder meer energieleveranciers, de Vereniging Gasopslag Nederland en Gasunie, verantwoordelijk voor de infrastructuur van gas in Nederland, zitten aan tafel.

Energieleveranciers Essent en zakelijke leverancier VanHelder laten weten geen problemen te voorzien met de voorraad voor de komende tijd.