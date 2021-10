IMF-baas: sterke prijsstijgingen belemmering voor herstel

In haar speech voor de Bocconi-universiteit in Milaan wees Georgieva erop dat opkomende economieën minder snel opkrabbelen na de klap van de coronapandemie dan rijke landen. Dat komt voor een groot deel doordat deze landen veel minder vaccins tegen Covid-19 kunnen bemachtigen. Opnieuw riep ze op tot meer steun vanuit rijkere landen om grotere delen van de wereldbevolking in te enten tegen corona.

Bovenop de vaccinschaarste komen ook de sterke prijsstijgingen van de afgelopen maanden. Voedsel is 30 procent duurder geworden. ‘Samen met de gestegen energieprijzen zet dit armere gezinnen verder onder druk’, verklaarde Georgieva.

Meer schulden

Tegelijkertijd zijn overheden wereldwijd meer schulden aangegaan om de crisis het hoofd te bieden met steunmaatregelen. Maar in het kielzog van de inflatie kunnen ook de rentes oplopen. Dat doet vooral de landen pijn die al een hoge staatsschuld hadden, omdat leningen voor hen het duurst worden. Volgens Georgieva moeten overheden daarom een goede balans vinden tussen de noodzakelijke economische steun en het afbouwen van de schuldenlast in de toekomst.

De IMF-topvrouw zei in haar toespraak niets over de controverse die over haar is ontstaan. Georgieva wordt ervan beschuldigd als hoge bestuurder bij de Wereldbank druk te hebben uitgeoefend om China beter te laten presteren in een ranglijst voor landen met een aantrekkelijk bedrijfsklimaat. Zelf spreekt ze die aantijgingen fel tegen, maar het IMF heeft besloten de zaak grondig te onderzoeken.