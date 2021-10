Britse vertegenwoordigers naar Afghanistan voor overleg Taliban

Vertegenwoordigers van de Britse regering zijn naar Afghanistan afgereisd voor een overleg met leiders van de Taliban. Het was de eerste ontmoeting met de groepering sinds de massale evacuaties vanuit Kabul in augustus.

De Britten werden vertegenwoordigd door de speciale Afghanistan-gezant Simon Gass en Martin Longden, zaakgelastigde van de Britse missie voor Afghanistan in Qatar. Ze hadden een afspraak met onder anderen de Afghaanse buitenlandminister Amir Khan Muttaqi en de Afghaanse vicepremiers Abdul Ghani Baradar en Abdul Salam Hanafi, meldt het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Er is volgens het ministerie gesproken over hoe het Verenigd Koninkrijk Afghanistan kan helpen bij de aanpak van de humanitaire crisis, het belang om te voorkomen dat het land een broedplaats wordt voor terrorisme en een veilige doorgang voor mensen die het land willen verlaten. Daarnaast is ook gewezen op de behandeling van minderheden en vrouwenrechten.

Een woordvoerder van de Taliban zegt dat de focus van het overleg lag op ‘gedetailleerde discussies over het nieuw leven inblazen van diplomatieke betrekkingen tussen beide landen’ Ook zei hij dat de Afghaanse buitenlandminister wil dat het VK ‘begint aan nieuw hoofdstuk van een constructieve relatie’ met Afghanistan onder leiding van de Taliban.