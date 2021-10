Macron ontvangt buitenlandminister VS tijdens duikbootruzie

De Franse president Emmanuel Macron heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken ontvangen. Het is de eerste Frans-Amerikaanse ontmoeting op hoog niveau sinds de relaties tussen de twee landen afgelopen maand aanzienlijk verslechterden door een conflict over de verkoop van Franse duikboten aan Australië.

De ontmoeting stond niet op de agenda van het tweedaagse bezoek van Blinken aan Parijs. Hij zou alleen zijn Franse collega Jean-Yves Le Drian spreken. De ingelaste ontmoeting moet volgens de Franse regering helpen het vertrouwen te herstellen. Maar er is volgens betrokkenen nog veel werk te doen vóór de Franse en Amerikaanse president elkaar waarschijnlijk eind oktober kunnen ontmoeten.

Parijs was in woede ontstoken toen Australië een contract opzegde waarmee voor ruim 77,5 miljard euro Franse onderzeeërs aan dat land zouden worden verkocht. Australië bleek plotseling een nieuwe strategische alliantie aan te gaan met de Verenigde Staten en Groot-Brittannië. Frankrijk was daar niet voor gepolst en niet van op de hoogte.

De Fransen zijn niet alleen ziedend over het verlies van de duikbootdeal, maar ze voelen zich door de Amerikanen, Australiërs en Britten bedrogen en verraden. Er is lang in het diepste geheim onderhandeld over de nieuwe alliantie die de naam AUKUS draagt. De Amerikanen en Britten gaan binnen die alliantie de Australiërs aan kernonderzeeërs helpen.