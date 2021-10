PwC paste passage over topambtenaar aan in toeslagenrapport

Een passage over een topambtenaar uit een conceptrapport van PricewaterhouseCoopers (PwC) over de toeslagenaffaire is in het uiteindelijke rapport aangepast. Dit gebeurde na opmerkingen van het ministerie van Financiën, valt op te maken uit stukken die staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Toeslagen) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het gaat om een onderzoek naar een veelbesproken memo, waaruit blijkt dat een jurist in 2017 al aan de bel trok over de doorgeslagen fraudeaanpak die centraal staat in het toeslagenschandaal.

Vorige week kwam het rapport van PwC over de rol van het ‘memo-Palmen’ naar buiten. In dit document waarschuwde jurist Sandra Palmen dat de Belastingdienst in bepaalde fraudezaken ‘laakbaar’ handelde en waarschijnlijk compensatie moest betalen. Als er eerder wat met het stuk was gedaan, dan was de omstreden fraudeaanpak mogelijk eerder stopgezet.

De Tweede Kamer nam geen genoegen met het rapport van vorige week en vroeg dit weekeinde al om de conceptversie. Het ministerie mocht namelijk reageren op het concept en kon aanpassingen voorstellen. RTL Nieuws en Trouw meldden maandagavond dat het rapport in zijn uiteindelijke versie is afgezwakt. Daarop stuurde Van Huffelen de conceptversies en de opmerkingen van Financiën hierover dinsdag naar de Tweede Kamer. Dat is bijzonder, normaal gesproken komt alleen de uiteindelijke versie van zo’n rapport naar buiten.

In het conceptrapport wordt omschreven hoe de toenmalige directeur-generaal van de Belastingdienst tijdens een bijeenkomst ‘naar de status van het memo’ vroeg, en wilde weten ‘of het opvolging had gekregen’. In het uiteindelijke rapport staat dat volgens de directeur-generaal in deze meeting alleen ‘hoofdzaken besproken’ zijn. De stukken waar het memo in voorkwam, zijn volgens hem ‘niet bladzijde voor bladzijde’ doorgenomen, aldus PwC. Het gaat om Jaap Uijlenbroek, die onder ede heeft verklaard dat het memo hem ‘op geen enkele manier’ heeft bereikt voordat er in de media over is geschreven.

Uit de stukken blijkt dat Financiën heeft verzocht ‘om hier zo precies mogelijk aan te geven’ wat de topambtenaar ‘precies gevraagd heeft en welke informatie er met de aanwezigen is gedeeld’. Volgens het departement blijft een aantal vragen onbeantwoord in de conceptpassage. ‘Als we dat niet zeker weten, dan duidelijk maken wat we zeker weten en wat niet’, aldus een ambtenaar in de opmerkingen.