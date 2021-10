Een onderzoekscommissie heeft in een rapport melding gemaakt van 216.000 slachtoffers van seksueel misbruik door geestelijken in de Franse rooms-katholieke kerk sinds 1950. Als slachtoffers van misbruik gepleegd door mensen zonder officiële functie in de kerk worden meegeteld, zouden er wel 330.000 slachtoffers kunnen zijn, stelt de commissie onder leiding van Jean-Marc Sauve.