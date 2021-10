Toen Facebook platlag, weken mensen massaal uit naar andere apps

Ook op Twitter was het druk. Onder de noemer #FacebookDown hielden Twitteraars elkaar op de hoogte, en probeerden ze samen de tijd te doden. Twitter had het daardoor moeilijk om op de been te blijven. ‘Soms maken meer mensen dan anders gebruik van Twitter. We bereiden ons voor op deze momenten, maar nu ging het niet precies zoals gepland. Sommigen hebben misschien problemen gehad bij het zien van antwoorden en persoonlijke berichten’, liet Twitter weten.

Deel dit bericht: