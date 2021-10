AEX toont voorzichtig herstel dankzij chip- en techbedrijven

De Amsterdamse AEX-index toonde dinsdag voorzichtig herstel, na de forse verliesbeurt een dag eerder. Vooral de zwaar afgestrafte chip- en techbedrijven werden opgepikt. De stemming bleef wel terughoudend door de zorgen dat de sterk gestegen prijzen voor olie, gas en elektriciteit de inflatie verder zullen aanjagen. Daarnaast keken beleggers uit naar de cijfers over de bedrijvigheid in de Europese en Amerikaanse dienstensector, die later op de dag naar buiten komen.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,6 procent hoger op 761,82 punten. De MidKap daalde 0,1 procent tot 1048,18 punten. De graadmeters in Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 0,5 procent.

Beleggers hielden ook de ontwikkelingen rond het noodlijdende Chinese vastgoedconcern Evergrande in de gaten. De handel in het aandeel Evergrande ligt al sinds maandag stil in afwachting van belangrijk nieuws van het bedrijf. De schuldproblemen van Evergrande lijken inmiddels ook over te slaan naar andere Chinese vastgoedbedrijven. Zo hebben Fantasia en Sinic eveneens problemen met het aflossen van schulden.

Prosus

Techinvesteerder Prosus was de sterkste stijger in de AEX met een winst van 2,4 procent. Chipmachinemaker ASML en fintechbedrijf Adyen volgden met plussen van ruim 1 procent. Chiptoeleverancier Besi bleef echter onder druk staan en sloot de rij met een min van 0,8 procent.

In de MidKap zakte Galapagos 1,1 procent na een verlaging van het koersdoel door Citi. De biotechnoloog kwam ook met resultaten van zijn onderzoek naar het middel filgotinib bij patiënten met een chronische ontsteking van het maag-darmkanaal. Fitnessketen Basic-Fit won 0,5 procent. Topman René Moos liet bij de opening van zijn duizendste club weten dat het ledenaantal enorm is gegroeid sinds het einde van de lockdown.

OCI

Kunstmestproducent OCI, die deze maand een deel van zijn belang in dochterbedrijf Fertiglobe naar de beurs in Abu Dhabi wil brengen, klom 0,3 procent. In Frankfurt steeg Infineon 1,5 procent. De Duitse chipfabrikant liet tijdens een beleggersdag weten dat de omzet in 2022 met ongeveer 15 procent zal stijgen.

De euro was 1,1602 dollar waard tegen 1,1616 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,2 procent duurder op 77,79 dollar en Brentolie kostte 0,4 procent meer op 81,56 dollar per vat. Maandag gingen de olieprijzen flink omhoog na het besluit van oliekartel OPEC en zijn bondgenoten om vast te houden aan de plannen voor een geleidelijke verhoging van de olieproductie.