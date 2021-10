Chipconcern GlobalFoundries gaat naar beurs New York

Het Amerikaanse chipconcern GlobalFoundries gaat naar de aandelenbeurs in New York. De waarde van het bedrijf zou daarbij rond de 30 miljard dollar, omgerekend 26 miljard euro, moeten liggen. GlobalFoundries hoopt met zijn beursgang op de technologiebeurs Nasdaq munt te slaan uit de sterke vraag naar computerchips en de tekorten op de wereldwijde halfgeleidermarkt.

GlobalFoundries is in handen van het staatsinvesteringsfonds Mubadala Investment van Abu Dhabi. Er is nu een aanvraag ingediend voor een beursgang. Er gingen al langer geruchten dat werd gewerkt aan een notering op Wall Street. Het in het Californische Santa Clara gevestigde GlobalFoundries maakt chips die worden ontworpen door andere bedrijven. Het bedrijf maakte deze zomer bekend zijn productiecapaciteit uit te breiden om zo te kunnen voldoen aan de sterke vraag naar halfgeleiders.

In juli werd door bronnen tegen zakenkrant The Wall Street Journal nog gezegd dat branchegenoot Intel interesse had in een overname van GlobalFoundries ter waarde van 30 miljard dollar. Intel zou daarover gesprekken hebben gevoerd met Mubadala. Het zou de grootste overname voor Intel ooit zijn geweest.