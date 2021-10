Meer Chinese vastgoedconcerns in problemen bij aflossen schulden

De schuldenproblematiek in de Chinese vastgoedsector komt ook bij andere bedrijven aan de oppervlakte. Gemiste afbetalingen op obligaties door het grote Evergrande maakten al duidelijk dat dit conglomeraat wankelt. Nu heeft ook vastgoedontwikkelaar Fantasia Holdings deadlines voor het afbetalen van schulden overschreden.

Het in Shenzhen gevestigde Fantasia heeft volgens een eigen verklaring een obligatie van omgerekend ruim 177 miljoen euro niet afgelost, terwijl de termijn daarvoor maandag afliep. Daarnaast meldde een vastgoedbeheerder dat Fantasia een lening van bijna 94 miljoen euro niet heeft terugbetaald voor maandag, terwijl dat wel de afgesproken datum was.

De voorbije weken werden gaten in de financiën van het conglomeraat Evergrande, dat zich naast vastgoed bijvoorbeeld ook met elektrische auto’s bezighoudt, al steeds duidelijker. Het bedrijf kon leveranciers niet meer betalen en miste deadlines voor obligatiebetalingen, wat de vrees voedde voor een domino-effect van faillissementen.

Grote risico’s

Fantasia past naar omzet gemeten ongeveer vijf keer in Evergrande, maar de problemen laten zien dat de met krediet snel gegroeide vastgoedbedrijven grote risico’s lopen. Ook het vastgoedbedrijf Sinic kreeg van kredietverstrekkers verzoeken om terugbetaling na het missen van twee deadlines voor het aflossen van schulden.

Bij Evergrande is naar verluidt een deal in de maak om kapitaal op te halen. Branchegenoot Hopson Development wil volgens Chinese media voor 4,3 miljard euro een belang van 51 procent nemen in de vastgoedtak van het bedrijf.