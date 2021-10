UNICEF: psychische gezondheid jongeren staat onder druk

De kinderrechtenorganisatie wijst op de impact van de coronapandemie op de mentale gezondheid van jongeren, terwijl dat volgens UNICEF het topje van de ijsberg is. De psychische problemen waren al voor de pandemie wijdverbreid onder jongeren, zeggen onderzoekers in het dinsdag verschenen The State of the World’s Children 2021: On My Mind. Het is het meest omvangrijke onderzoek van UNICEF naar de mentale gezondheid van kinderen en jongeren tot nu toe.

Volgens de onderzoekers is zelfdoding wereldwijd doodsoorzaak nummer vijf onder 15 tot 19-jarigen en in West-Europa zelfs doodsoorzaak nummer 2. ‘Psychisch gezond zijn is geen luxe, maar essentieel om gezond op te kunnen groeien’, zegt Suzanne Laszlo, directeur van UNICEF Nederland.

De UNICEF-onderzoekers zeggen dat jongeren wereldwijd willen dat het taboe wordt doorbroken en dat psychische problemen en mentaal welzijn bespreekbaar worden. ‘Opnieuw wordt duidelijk dat we jongeren hierin uiterst serieus moeten nemen’, aldus Laszlo.