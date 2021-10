Via Diversity Day meer aandacht voor diversiteit op de werkvloer

Om aandacht te vragen voor diversiteit op de werkvloer is 5 oktober omgedoopt tot Diversity Day. Op deze dag zullen zeker 337 verschillende bedrijven en organisaties hier aandacht aan besteden, ook om te laten zien dat ‘een mix van mensen met een verschil in culturele afkomst, seksuele oriëntatie, leeftijd, gender of arbeidsvermogen’ positief is. Diversity Day is een initiatief van de Sociaal-Economische Raad (SER). De dag werd in 2019 voor het eerst gehouden.