Topvrouw IMF naar verluidt ondervraagd over beschuldigingen

Voor topvrouw Kristalina Georgieva van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) wordt dinsdag een belangrijke dag. Naar verluidt wordt ze deze dag ondervraagd door andere bestuurders van het IMF over de beschuldigingen van onethisch gedrag die tegen haar zijn geuit. De geruchten gaan dat het nog maar de vraag is of de Bulgaarse kan aanblijven als hoofd van de belangrijke financiële organisatie.

Georgieva wordt ervan beticht een aantal jaar geleden, toen ze nog bij de Wereldbank werkte, druk te hebben uitgeoefend om China beter te laten presteren in een ranglijst voor landen met een aantrekkelijk bedrijfsklimaat. In die periode was de Wereldbank ook bezig met een kapitaalverhoging voor de eigen organisatie, waarbij China een sleutelrol moest spelen. Zelf heeft Georgieva de beschuldigingen fel tegengesproken. Ze zou nooit op het verdraaien van feiten hebben aangedrongen.

Het IMF heeft besloten om de zaak grondig te onderzoeken, meldde persbureau Reuters onlangs op basis van ingewijden. Meerdere betrokken personen zouden deze week afzonderlijk van elkaar worden ondervraagd. Tot nu toe hebben invloedrijke landen binnen het fonds, waaronder de Verenigde Staten, nog niet publiekelijk hun conclusies getrokken. Persbureau Bloomberg meldde onlangs wel dat de Amerikaanse minister van financiën Janet Yellen niet meer zou reageren op telefoontjes van Georgieva.

Voorlopig is Georgieva nog steeds het hoofd van het IMF. In die hoedanigheid houdt ze dinsdag ook nog een belangrijke toespraak. Daarin zal ze het hebben over de stand van de wereldeconomie. Mogelijk zegt ook alvast iets over de nieuwe economische ramingen van het IMF. Die komen volgende week naar buiten, als het IMF en de Wereldbank ook hun jaarlijkse najaarsvergaderingen houden.