Actrice en cameraman naar ruimtestation ISS, waar ze film opnemen

Een Russische actrice begint dinsdag aan een unieke opnamesessie voor haar nieuwste film. Die wordt namelijk opgenomen in het internationale ruimtestation ISS, ongeveer 430 kilometer boven de aarde. Het is de eerste keer dat delen van een speelfilm buiten de aarde worden opgenomen.

Actrice Joelia Peresild (37) en producent/cameraman Klim Sjipenko (38) worden gelanceerd vanaf de ruimtebasis Bajkonoer in Kazachstan. Dat gebeurt rond 10.55 uur Nederlandse tijd. Aan boord hebben ze gezelschap van de ervaren kosmonaut Anton Sjkaplerov (49). Hij begint aan zijn vierde ruimtemissie en heeft in totaal al ongeveer 1,5 jaar van zijn leven in een baan rond de aarde doorgebracht.

Iets meer dan 3 uur na vertrek, na twee rondjes rond de aarde, moet de ploeg aankomen bij het ISS. De aankoppeling gebeurt waarschijnlijk rond 14.12 uur Nederlandse tijd. Twee uur later gaat het luik open en zweeft Peresild haar nieuwe filmset binnen. Over bijna twee weken moeten Peresild en Sjipenko terugkeren naar de aarde.

Peresild heeft de hoofdrol in de nieuwe film Vizov (De uitdaging). In de film wordt een ruimtevaarder onwel. Hij kan niet terug naar de aarde, en daarom gaat een chirurg, die door Peresild wordt gespeeld, de ruimte in om hem te opereren en zijn leven te redden.