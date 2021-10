Holland Casino start online gokken ‘geleidelijk’ op

Holland Casino is eindelijk begonnen met het aanbieden van digitale gokspellen, al wordt alles wel ‘geleidelijk’ opgestart. Het betreden van de onlinemarkt had eigenlijk vrijdag al moeten gebeuren, maar door een storing in een centraal registratiesysteem van de Kansspelautoriteit was dat toen nog niet mogelijk. Andere aanbieders begonnen vervolgens zaterdag met hun internetavontuur. Maar Holland Casino besloot de lancering uit te stellen tot na het weekend.

Een woordvoerder van het gokbedrijf zegt dat er maandagavond ‘mondjesmaat’ klanten zijn toegelaten tot digitale spellen als poker, roulette, blackjack, speelautomaten en sportweddenschappen. Dat de opstart geleidelijk gebeurt heeft volgens de zegsman te maken met de grote vraag van klanten. Het zou zo druk zijn dat de registraties soms nog niet lukken.

Maar de klantenservice is tijdelijk opgeschaald en Holland Casino denkt alle euvels snel achter zich te kunnen laten. De opstart van de onlinesystemen bij Holland Casino zou daarbij geen hinder ondervinden van de grote storing die maandagavond Facebook, Instagram en WhatsApp platlegde.

Gokken via het internet is in Nederland pas sinds vrijdag gelegaliseerd. De Kansspelautoriteit heeft vergunningen verstrekt aan in totaal tien verschillende online aanbieders, waaronder Holland Casino. Ze zijn daarbij gebonden aan strenge regels om gokverslaving tegen te gaan. Naar schatting zijn er in Nederland ongeveer 1,5 miljoen mensen actief met gokken via het internet. Die markt heeft een geschatte waarde van circa 800 miljoen euro.