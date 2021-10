Facebook zelf is er nog, maar de toegangsweg is weggeslagen

Het hele imperium van Facebook leek maandag in één klap van de aardbodem verdwenen. Facebook zelf, Instagram, WhatsApp, Messenger, Workplace en Oculus zijn al uren compleet uit de lucht, en wie weet hoelang het duurt om alles weer aan de praat te krijgen. De storing is mogelijk veroorzaakt door een mislukte update. Alles van Facebook bestaat nog wel, maar de toegangsweg is er niet meer, Facebook is een eiland zonder brug naar de buitenwereld geworden. En het is niet bekend hoeveel werk er nodig is voordat de verbinding kan worden hersteld.