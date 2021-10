Facebook-topman Mark Zuckerberg verliest miljarden op beurs

Facebook-topman Mark Zuckerberg heeft maandag in enkele uren tijd voor bijna 7 miljard dollar aan vermogen verloren op de beurs in New York. Omgerekend gaat het om zo’n 6 miljard euro. Een wereldwijde storing bij Facebook en ander negatief nieuws zorgden er namelijk voor dat aandelen van het socialemediabedrijf, waarvan hij er veel bezit, ongeveer 5 procent in waarde kelderden.