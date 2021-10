Knapen heeft zorgen over Afghanistan en gebrek aan informatie

De nieuwe demissionaire minister Ben Knapen van Buitenlandse Zaken heeft grote zorgen over de situatie in Afghanistan. Hoe het nu gaat in het land waar de radicaalislamitische Taliban sinds een paar weken aan de macht is, is volgens hem onduidelijk. ‘Onze informatienetwerken zijn drooggevallen.’

Het debat over de mensenrechten was het eerste optreden van de CDA-bewindsman in de Tweede Kamer. Hij kon ‘weinig echt bevredigende antwoorden’ geven over over Afghanistan. Op zijn verzoek is een debat uitgesteld deze week over de recente evacuatieoperatie en wat daarna is gebeurd. Hij hoopt de Kamer eind deze week nog een brief te sturen met de laatste stand van zaken.

Knapen vindt de situatie in Afghanistan ‘heel zorgwekkend’. Hij houdt zijn hart vast voor wat er gaat gebeuren met Afghanen die zich hebben ingezet voor mensenrechten en vrouwenrechten en tolken die voor buitenlandse troepen hebben gewerkt. Er worden onder meer executies van tegenstanders van de Taliban gemeld.

Dreigbrieven

Tolken die voor de Nederlandse missie hebben gewerkt, krijgen volgens de NOS dreigbrieven van de nieuwe machthebbers. Het kabinet neemt deze bedreiging ‘buitengewoon serieus’, maar het is volgens Knapen niet helemaal duidelijk of de brieven van de Taliban komen. De Taliban ontkennen dat, zei hij.

Hoeveel macht de Taliban hebben is volgens hem onbekend. ‘Er is een discrepantie tussen wat zij communiceren en wat er gebeurt.’ De bewindsman weet wel dat het in grote delen van het land ‘buitengewoon onveilig’ is. In het land dreigt een ‘dramatische situatie’. Financieel is het land van de buitenwereld afgesloten en om er aan voedsel te komen is een ‘groot probleem’.

2500 mense

Volgens de minister wordt achter de schermen nog steeds geprobeerd mensen het land uit te krijgen, maar hij wilde er niet verder op ingaan. ‘We zitten niet op onze handen.’ Toen de evacuatie eind augustus stopte, waren er zeker nog 459 Nederlanders in Afghanistan. Ook bleven 22 tolken en hun families achter. Het luchtverkeer ligt ongeveer plat, maar Afghanen weten nog wel over het land buurlanden te bereiken.

De Nederlandse luchtmacht heeft tijdens de evacuatie meer dan 2500 mensen uit Afghanistan gehaald. Bijna 2000 van hen hadden als eindbestemming Nederland. Op een speciaal e-mailadres van Buitenlandse Zaken kwamen nog eens zeker 23.000 mails binnen van Afghanen die denken in aanmerking te komen voor asiel. Over die laatste groep kon Knapen niets zeggen.