Ruud de Wild is na ziekte weer terug op de radio

In maart maakte hij in zijn KRO-NCRV-programma De Wild in de Middag bekend dat hij kanker had en zijn programma tijdelijk zou stoppen. Hij ontdekte al in januari dat hij ziek was en onderging daarna in alle stilte twee operaties. Pas vlak voor de derde operatie maakte hij de ziekte wereldkundig. Eddy Keur verving hem sindsdien.

Zijn vriendin Olcay Gulsen liet begin september op Instagram weten dat De Wild kankervrij is. De Wild herhaalde maandag in zijn programma de woorden die hij in maart tegen zijn luisteraars zei. "Jullie zijn nog niet van me af."