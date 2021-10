Recordaantal verkopen verhoogt beurswaarde Tesla op Wall Street

Het aandeel Tesla was maandag bij de opening van de beurshandel in New York een opvallende winnaar. De autoproducent maakte dit weekend bekend dat in het derde kwartaal een recordaantal van 241.300 auto’s afgeleverd waren. Dat betekende op jaarbasis een stijging met 71 procent, waarbij wel de impact van de coronacrisis in ogenschouw moet worden genomen. Beleggers konden de aankondiging evengoed waarderen en zetten het aandeel een kleine 3 procent hoger.

Het aandeel van Tesla is sinds het dieptepunt in maart dit jaar bijna 40 procent in waarde gestegen. De nieuwe koersstijging van Tesla zorgt voor hoofdbrekens bij beleggers die op een daling van de koers van de automaker hebben ingezet, het zogeheten ‘short’ gaan. Volgens kenners gaat het met 1,1 procent van de verhandelbare aandelen om het laagste percentage sinds de beursgang in 2010.

Ook sectorgenoot General Motors (plus 3,4 procent) stond in de schijnwerpers. Hedgefonds Engine No. 1 kondigde aan GM te steunen in zijn ambitie om tegen 2035 alleen nog maar elektrische wagens te maken. Daarvoor zal het fonds ook een investering doen. Engine No. 1 verwierf eerder dit jaar bekendheid toen het met succes drie bestuurders met oog voor klimaat in de raad van olieconcern ExxonMobil mocht benoemen.

Evergrande

Het sentiment op Wall Street was overwegend negatief, vooral door de zorgen rond de Chinese vastgoedontwikkelaar Evergrande. De brede S&P 500 verloor in de vroege handel 0,3 procent tot 4346 punten en techgraadmeter Nasdaq speelde 0,9 procent kwijt tot 14.436 punten. De Dow-Jonesindex won wel licht. De graadmeter ging 0,1 procent vooruit tot 34.362 punten.

Farmaceut Merck won verder bijna 3 procent na de ontwikkeling van een experimentele pil die de kans op overlijden of een ziekenhuisopname zou kunnen halveren voor degenen die het grootste risico lopen op ernstige Covid-19.

Delta Air lines

Delta Air Lines noteerde op zijn beurt licht lager. De luchtvaartmaatschappij gaat weer uit van haar oorspronkelijke inkomstenverwachting voor het derde kwartaal, nadat hier een maand geleden nog een streep doorheen ging. Volgens topman Ed Bastian heeft de ticketverkoop zich gestabiliseerd. Volgend jaar zal de verkoop van binnenlandse vluchten volgens hem ook weer op het niveau van voor de crisis zijn.

Een vat Amerikaanse olie kostte 1,8 procent meer op 77,20 dollar. Brentolie werd 2 procent duurder op 80,84 dollar per vat. De euro was 1,1630 dollar waard tegen 1,1602 dollar op vrijdag.