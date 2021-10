Geen sneltest meer bij reis naar Engeland

Deze verplichting verdwijnt naar verwachting later in oktober, maar daarvoor komt wel een goedkopere sneltest in de plaats. Tegenstanders vrezen dat het land daardoor meer kans loopt risicovolle virusvarianten te importeren.

De meeste gevaccineerde reizigers hoeven sinds maandag niet meer in quarantaine. De versoepelingen in het inreisbeleid werden ruim twee weken geleden aangekondigd. Die zijn mogelijk omdat tientallen miljoenen Britten volledig zijn gevaccineerd. Ook de reisbranche kan ervan profiteren.

Quarantaine

Reizigers die niet zijn gevaccineerd moeten zich voor vertrek laten testen en moeten tien dagen in quarantaine. Op dag twee en acht na aankomst moeten ze zich laten testen.

Schotland, Wales en Noord-Ierland beslissen zelfstandig over hun coronabeleid en hebben soms wat strengere regels.